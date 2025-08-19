Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Hledáme pohřešovaného
Policisté pátrají po muži, který již několik dní nepřišel do práce a nikomu o sobě nepodal ani zprávu: O jeho život a zdraví mají obavu jeho kolegové, Pokud jste ho viděli, kontaktujte prosím linku 158.
Naposledy byl muž viděn 13. srpna v časných ranních hodinách v místě svého pracoviště v ulici Botevova, kde končil noční službu. Od té doby jako by se po něm slehla zem. Do dnešního dne o sobě nepodal jakoukoli informaci, což u něj není zvykem a kolegové tak mají strach o jeho život a zdraví. V průběhu včerejšího dne proto oznámili na policii, že již několik dní nepřišel do práce. Kriminalisté do současné doby, propátrali všechna vytipovaná místa včetně jeho bydliště, ale doposud se ho najít nepodařilo.
Pohřešovaný se pohybuje o francouzské holi a měl by mít na sobě batoh. Má silnější, asi 175 cm vysokou postavu, krátké prošedivělé vlasy a modré oči. Při komunikaci zadrhává. Naposledy byl oblečen do černých kapsáčových kalhot, béžová mikiny a světlích tenisek.
Pražští policisté se touto cestou obracejí na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání. Pokud jste muže viděi, prosím kontaktujte linku 158.
por. Mgr. Jan Rybanský
19. srpen 2025