Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Hledáme pohřešované ženy
Policisté pátrají po dvojici žen, které se zatím nepodařilo nalézt, ani o sobě nedaly vědět. Pokud jste je viděli, prosím kontaktujte linku 158.
První žena byla naposledy viděna včera v šestnáct hodin v místě svého současného bydliště Praha 4, kdy po hádce se svojí matkou odešla z domu, bez mobilního telefonu pouze s doklady a finanční hotovostí cca 500,-Kč. Kam odešla, případně nějaká její oblíbená místa či kamarádi, se kriminalistům nepodařilo zjistit. Na konci roku 2025 byla pohřešovaná z důvodu, že vyhrožovala sebevraždou. To se však vrátila domů.
Pohřešovaná má štíhlou, 153 cm vysokou postavu, krátké tmavé vlasy s ofinou a nosí brýle. Měla by mít na sobě černobílé oblečení a na zádech černý batoh.
Druhá pohřešovaná byla naposledy viděna svým bývalým přítelem 10.února kolem třinácté hodiny v místě svého bydliště Praha 10, od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu a telefon má nedostupný. V ČR studuje vysokou školu. V minulosti se léčila ze závislosti na drogách. V současné době je bez obtíží, avšak v poslední době trpí paranoiou a depresemi. Dle vyjádření bývalého přítele chtěla odletět v den zmizení z Londýna zpět do USA.. Kriminalisté zjistili, že Česko letecky neopustila. V minulosti se nikdy nestalo, že by o sobě nedala přátelům a rodině tak dlouho vědět. Rodiče a přátele mají obavu o její život a zdraví.
Pohřešovaná má 170 cm vysokou postavu, středně dlouhé černé vlasy a hnědé oči. Oblečena by měla být do zeleného bombra, tmavého svetru s pruhy a černých kalhot.
Touto cestou se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud jste některou z žen viděli, kontaktujte prosím linku 158.
por. Mgr. Jan Rybanský
14. únor 2026