Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Hledáme podezřelého řidiče
Policisté hledají řidiče škodovky, který srazil cyklistu a ujel.
Pátráme po řidiči hnědé Škody Octavie, který na Prosecké ulici v Praze 9 srazil cyklistu a z místa nehody ujel. Zraněný muž následně skončil v nemocnici.
Podezřelé vozidlo, které jede v těsném závěsu za cyklistou, zachytily při průjezdu kamery, ale není na nich čitelná registrační značka auta. Nyní se obracíme na veřejnost s žádostí o případné informace k vozidlu nebo o kontaktování od svědků nehody. Prosíme, ať se nám ozvou na linku 158.
Ve věci jsou zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti, za což hrozí až rok vězení.
Nehoda se stala v pondělí 23. 9. po 17 hodině.
mjr. Jan Daněk
9. 12. 2025