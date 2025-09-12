Policie České republiky  

hl. m. Praha

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Hledáme podezřelého řidiče

Policisté hledají řidiče škodovky, který srazil cyklistu a ujel. 

Pátráme po řidiči hnědé Škody Octavie, který na Prosecké ulici v Praze 9 srazil cyklistu a z místa nehody ujel. Zraněný muž následně skončil v nemocnici.   

Podezřelé vozidlo, které jede v těsném závěsu za cyklistou, zachytily při průjezdu kamery, ale není na nich čitelná registrační značka auta. Nyní se obracíme na veřejnost s žádostí o případné informace k vozidlu nebo o kontaktování od svědků nehody. Prosíme, ať se nám ozvou na linku 158. 

Ve věci jsou zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti, za což hrozí až rok vězení.

Nehoda se stala v pondělí 23. 9. po 17 hodině.

mjr. Jan Daněk
9. 12. 2025

Související dokumenty

  • nehoda.mp4
    Velikost souboru: 38,1 MB / formát MP4

