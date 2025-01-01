Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Hledáme osádku světlého osobního vozidla
Dopravní policisté šetří nehodu vozidla s chodcem v Kroměříži.
Hledáme svědky dopravní nehody modrého osobního vozidla a chodce ze dne 3. listopadu 2025, která se stala před sedmnáctou hodinou na přechodu pro chodce na ulici Spáčilova, v blízkosti křižovatky s ulicí Oskol u lávky.
Svědecká výpověď dosud neustanoveného řidiče a osádky světlého osobního vozidla přijíždějícího od Kauflandu, kteří u nehody zastavili, by mohla přispět k řádnému objasnění nehody. Jeden ze členů osádky se dokonce pohyboval na místě nehody. Bohužel před příjezdem policejní hlídky místo opustili.
Tímto žádáme zmíněného řidiče, osádku tohoto vozidla a případné další svědky, aby se ozvali policistům na telefonní číslo 735 780 170 (*172) nebo na linku 158.
Děkujeme.
26. listopadu 2025, por. Radomír Šiška, DiS.