Hledáme osádku světlého osobního vozidla

Dopravní policisté šetří nehodu vozidla s chodcem v Kroměříži. 

Hledáme svědky dopravní nehody modrého osobního vozidla a chodce ze dne 3. listopadu 2025, která se stala před sedmnáctou hodinou na přechodu pro chodce na ulici Spáčilova, v blízkosti křižovatky s ulicí Oskol u lávky.

Svědecká výpověď dosud neustanoveného řidiče a osádky světlého osobního vozidla přijíždějícího od Kauflandu, kteří u nehody zastavili, by mohla přispět k řádnému objasnění nehody. Jeden ze členů osádky se dokonce pohyboval na místě nehody. Bohužel před příjezdem policejní hlídky místo opustili.

Tímto žádáme zmíněného řidiče, osádku tohoto vozidla a případné další svědky, aby se ozvali policistům na telefonní číslo 735 780 170 (*172) nebo na linku 158.

Děkujeme.

26. listopadu 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

Foto místa nehody

Foto místa nehody 

