Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Hledáme muže na fotografii
Pokud ho poznáváte, kontaktuje policisty obvodního oddělení Benešov.
Policisté z obvodního oddělení v Benešově pátrají po totožnosti muže na fotografii. Právě on by mohl přispět k objasnění případu, kterým se policisté již několik týdnů zabývají a týká se poškození cizí věci.
Žádáme muže na fotografii, aby se přihlásil policistům obvodního oddělení Benešov na tel. číslo 974 871 700 a pomohl jim svou výpovědí případ objasnit. Stejně tak žádáme i další svědky, kteří by muže na fotografii poznali, aby se také policistům ozvali na uvedené telefonní číslo.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
13. května 2026