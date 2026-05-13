Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Hledáme muže na fotografii

Pokud ho poznáváte, kontaktuje policisty obvodního oddělení Benešov. 

Policisté z obvodního oddělení v Benešově pátrají po totožnosti muže na fotografii. Právě on by mohl přispět k objasnění případu, kterým se policisté již několik týdnů zabývají a týká se poškození cizí věci.

Žádáme muže na fotografii, aby se přihlásil policistům obvodního oddělení Benešov na tel. číslo 974 871 700 a pomohl jim svou výpovědí případ objasnit. Stejně tak žádáme i další svědky, kteří by muže na fotografii poznali, aby se také policistům ozvali na uvedené telefonní číslo.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
13. května 2026

