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Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme motorkáře, který se střetl s nezletilým cyklistou v Choceradech

Potřebujeme ho k celé události také vyslechnout. 

Benešovští dopravní policisté se od neděle 7. června zabývají dopravní nehodou cyklisty a motocyklisty, ke které došlo v Choceradech u č.p. 84.
Podle dosud zjištěných informací jel nezletilý cyklista ve směru od hřiště do centra obce, kde se střetl s dosud neztotožněným řidičem motocyklu, který jel ve směru od Ondřejova. Po střetu motocyklista zastavil, zvedl nezletilého cyklistu a z místa odjel. Policisté by ho také potřebovali k celé události vyslechnout a zjistit za jakých okolností ke střetu došlo. Cyklista po střetu utrpěl lehčí zranění.

Žádáme tedy motocyklistu na fotografii, aby se benešovským dopravním policistům přihlásil na telefonní číslo 735 785 559, stejně tak žádáme svědky, kteří by motocyklistu na fotografii poznali, aby se taktéž ozvali na uvedené číslo.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
18. června 2026

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