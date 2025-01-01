Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Hledáme majitele nalezených jízdních kol
Poznáváte to svoje?
Policisté z Otrokovic během letních prázdnin nalezli několik jízdních kol, koloběžku a části kol bez známých majitelů. Vzhledem k okolnostem nálezů je pravděpodobné, že se jedná o odcizená kola.
👉Poznáváte na fotografiích své kolo?
Dostavte se na obvodní oddělení Policie ČR v Otrokovicícha přineste si doklad o vlastnictví – například účtenku, fotografii, nebo jiný důkaz.
📞 Předem můžete zavolat na číslo 974 666 721.
📧 Nebo napsat na e-mail: zl.oop.otrokovice.evidence@pcr.cz.
22. srpna 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková