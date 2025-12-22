Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Hledáme kasaře
Pátráme po muži, který se oknem vloupal do prodejny ve Vršovicích.
Dosud neznámý pachatel se vloupal do prodejny s potravinami na Moskevské ulici v Praze 10. Do obchodu vlezl ventilačním oknem nad vchodovými dveřmi. Prodejnu prohledal, našel klíče od pokladny a z té si odnesl několik tisíc korun. Vloupáním do prodejny poškodil ventilačku a tím způsobil škodu ve výši 7 000 Kč.
Podezřelého při vloupání zachytila kamera a nyní po něm pátráme. Jestli ho někdo poznává, ať se ozve na linku 158. Za trestný čin krádeže vloupáním mu v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouleté odnětí svobody.
Případ se stal v pondělí 24. října dvě hodiny po půlnoci.
mjr. Jan Daněk
22.12.2025