Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Hledáme kasaře

Pátráme po muži, který se oknem vloupal do prodejny ve Vršovicích. 

Dosud neznámý pachatel se vloupal do prodejny s potravinami na Moskevské ulici v Praze 10. Do obchodu vlezl ventilačním oknem nad vchodovými dveřmi. Prodejnu prohledal, našel klíče od pokladny a z té si odnesl několik tisíc korun. Vloupáním do prodejny poškodil ventilačku a tím způsobil škodu ve výši 7 000 Kč.

Podezřelého při vloupání zachytila kamera a nyní po něm pátráme. Jestli ho někdo poznává, ať se ozve na linku 158. Za trestný čin krádeže vloupáním mu v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouleté odnětí svobody.

Případ se stal v pondělí 24. října dvě hodiny po půlnoci.

mjr. Jan Daněk
22.12.2025

