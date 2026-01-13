Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Hledáme dvojici na fotografii
Policisté by je potřebovali vyslechnout.
Policisté z obvodního oddělení Kladno - Kročehlavy by potřebovali vyslechnout muže a ženu na fotografiích, kteří by jim mohli poskytnout důležité informace nebo svědectví k objasnění případu, který policisté šetří od začátku listopadu loňského roku.
Fotografie byly pořízeny na začátku listopadu v prodejně sportovního oblečení, a to v obchodním centru v ulici Americká v Kladně
Žádáme muže a ženu, aby se policistům z Kladna - Kročehlav přihlásili na tel. čísle 974 873 700, stejně tak žádáme i ostatní, kteří by muže a ženu na fotografiích poznali, aby se taktéž policistům ozvali na uvedené tel. číslo.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
13. ledna 2026