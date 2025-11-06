Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Hledáme důležitou svědkyni z vlak. nádraží v Berouně
Mohla vidět sprejera, který poškodil vagóny.
Policisté z obvodního oddělení v Berouně od poloviny měsíce září, konkrétně od 13. září 2025 pátrají po sprejerovi nebo sprejerech, kteří posprejovali vlakovou soupravu v ulici Nádražní v Berouně.
Konkrétně se jedná o dva posprejované vagóny, které někdo posprejoval zeleno černými nápisy a růžovými nápisy "MiNES". Dále pak nápis "RDiOT" šedočernou barvou.
Vše se mělo odehrát v době mezi 21:30 až 22:00 hodin. Ve vestibulu nádraží se v té době pohybovala mladá žena, která si mohla nějaké osoby nebo osob, kteří sprejují na vlak všimnout. Pro policisty by proto mohla být důležitou svědkyní.
Žádáme ženu na fotografii, aby se policistům berounského obvodního oddělení přihlásila na tel. čísle 608 816 757 nebo na čísle 974 872 700. Stejně tak žádáme i ostatní, kteří by svědkyni na fotografii poznali, aby se taktéž ozvali na jedno z uvedených čísel.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
6. listopadu 2025