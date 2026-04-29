Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Hledáme důležitou svědkyni krádeže peněženky
Žádáme veřejnost o pomoc při objasnění krádeže v prodejně potravin OC Plaza Liberec.
Dne 5. března kolem půl sedmé hodiny večerní dosud neznámý pachatel v jedné z prodejen v OC Plaza Liberec odcizil z prodejního pultu s uzeninami volně odloženou peněženku s finanční hotovostí a platebními kartami.
V době události se v prodejně nacházela důležitá svědkyně, která by nám mohla předat zásadní informace k osobě pachatele a tím napomoci k objasnění celé věci.
Popis svědkyně:
- žena ve zdánlivém věku 40 – 45 let, dlouhé, tmavě hnědé vlnité vlasy v culíku, na sobě černá koženková bunda, pod ní pravděpodobně černá mikina s kapucí, černé volné kalhoty, bílé tenisky, při sobě černá taška z přední strany s bílými motivy
V souvislosti s prováděnými úkony žádáme o pomoc širokou veřejnost. Pokud má někdo jakékoliv poznatky ke zjištění totožnosti důležité svědkyně z fotografií, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo nás kontaktuje telefonicky na bezplatné lince 158 nebo volejte na tel. 974 467 127.
Samozřejmě žádáme i samotnou ženu z fotografií, která si mohla všimnout něčeho podezřelého, aby se stejným způsobem přihlásila sama.
Děkujeme za spolupráci.
29. dubna 2026
nprap. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje