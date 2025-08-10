Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Hledáme důležitého svědka tragické dopravní nehody
Semilští kriminalisté hledají řidiče, kterého v srpnu mezi Malou Skálou a Turnovem před tragickou dopravní nehodou ohrozila řidička předjíždějící v protisměru několik vozidel.
Kriminalisté z Oddělení obecné kriminality v Semilech i nadále prověřují veškeré okolnosti tragické dopravní nehody, která se stala na silnici první třídy č. 10 mezi Malou Skálou a Turnovem 23. srpna ve 22.46 hodin. Tehdy tímto úsekem ve směru do Turnova jela mladá řidička s vozidlem BMW, která v určitém okamžiku začala předjíždět několik před sebou jedoucích vozidel. Při tomto manévru ohrozila dosud neznámého řidiče protijedoucího neustanoveného vozidla, který zabránil střetu s ní tím, že začal brzdit a s vozem zajel k pravé krajnici. Řidička ovšem při tomto předjíždění několika vozidel nezvládla řízení, dostala smyk a vyjela mimo silnici, kde narazila do stromu. Svým zraněním bohužel na místě podlehla.
Kriminalisté nyní touto cestou žádají uvedeného dosud neznámého řidiče, který se vozidlu BMW v protisměru vyhýbal, aby se přihlásil policistům telefonicky na bezplatné lince 158. Pro semilské kriminalisty je jeho svědectví ke zjištění událostí, které se před samotnou tragickou dopravní nehodou odehrály, velmi důležité.
8. 10. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí