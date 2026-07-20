Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Hledáme důležitého svědka krádeže jízdního kola
Policisté z Harrachova šetří případ krádeže jízdního kola v hodnotě téměř sto tisíc korun, ke kterému došlo v obci Příchovice.
V pátek 3. července přes poledne v době od 11.45 do 12.30 hodin dosud neznámý pachatel v obci Příchovice z otevřené volně přístupné garáže odcizil jízdní celoodpružené horské kolo značky Cube označení stereo C62 v hodnotě 99.000,- Kč – viz. přiložená fotografie.
Popis odcizeného jízdního kola:
- Carbonový rám tyrkysové barvy, zn. Cube, označení stereo C62, s nápisem fox36 na přední vidlici,
- osazené Shimano brzdami a řazením,
- Teleskopická sedlovka černé barvy,
- rozměr kol 29“,
- na řídítkách samolepky Gopro.
Celý případ šetří policisté z Obvodního oddělení v Harrachově, kteří již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež. V rámci tohoto šetření zjistili, že se v době spáchání uvedeného skutku se v místě pohyboval dosud neznámý muž zachycený na jedné z kamer, který by jim mohl jako svědek případně sdělit informace důležité pro objasnění celé věcí. Proto se nyní obracejí s výzvou na veřejnost i případného samotného svědka.
Pokud má někdo jakékoliv informace, které by vedly ke zjištění totožnosti muže zachyceného na přiložených fotografiích, ať je sdělí policistům na bezplatné lince 158 nebo osobně na kterékoliv služebně. Dále můžete kontaktovat přímo harrachovské policisty na těchto telefonních číslech: 974 477 500, 735 788 630 nebo e-mailem: sm.oo.harrachov@pcr.cz
Samozřejmě policisté z Obvodního oddělení v Harrachově budou rádi, když se jim dosud neznámý případný svědek stejným způsobem přihlásí sám.
20. 7. 2026
nprap. Dagmar Sochoroová
tisková mluvčí