Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Hledáme důležitého svědka
Krádež telefonu
Policisté z Jindřichova Hradce se zabývají případem krádeže mobilního telefonu Apple Iphone 15, 128 GB, barva Black v hodnotě 15.890 korun. K odcizení došlo dne 16. prosince 2025 přibližně v 11:00 hodin v prodejně elektra v obchodním centru Hvězdárna v Jindřichově Hradci. Na základě dosavadního šetření bylo zjištěno, že se v době spáchání skutku v prodejně pohyboval muž ( viz. Fotografie níže), který by mohl být důležitým svědkem tohoto protiprávního jednání. Žádáme uvedeného muže, případně občany, kteří by mohli pomoci s jeho ztotožněním, aby se obrátili na Policii ČR na telefonním čísle 974 233 700.
Děkujeme veřejnosti za spolupráci
nprap. Věra Mžiková
14. ledna 2025