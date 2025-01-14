Policie České republiky  

Hledáme důležitého svědka

Krádež telefonu 

Policisté z Jindřichova Hradce se zabývají případem krádeže mobilního telefonu  Apple Iphone 15, 128 GB, barva Black v hodnotě 15.890 korun. K odcizení došlo dne 16. prosince 2025 přibližně v 11:00 hodin v prodejně elektra v obchodním centru Hvězdárna v Jindřichově Hradci. Na základě dosavadního šetření bylo zjištěno, že se v době spáchání skutku v prodejně pohyboval muž ( viz. Fotografie níže), který by mohl být důležitým svědkem tohoto protiprávního jednání. Žádáme uvedeného muže, případně občany, kteří by mohli pomoci s jeho ztotožněním, aby se obrátili na Policii ČR na telefonním čísle 974 233 700.

Děkujeme veřejnosti za spolupráci

nprap. Věra Mžiková

14. ledna 2025

