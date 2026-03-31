Hledáme důležité svědky, neznáte je?
Liberečtí policisté žádají o pomoc širokou veřejnost při ztotožnění důležitých svědků.
V souvislosti s prováděnými úkony žádáme o pomoc veřejnost při ztotožnění osob zachycených na přiložených fotografiích. Osoby by mohly poskytnout důležité informace vedoucí k objasnění věci internetového podvodu či přímo k osobě pachatele.
Pokud má kdokoliv informace vedoucí ke zjištění totožností možných svědků události, může je sdělit policistům na kterékoliv služebně nebo prostřednictvím bezplatné linky 158, případně na tel. č. 974467200.
Žádáme i samotné svědky z fotografií, aby se případně stejným způsobem přihlásili sami.
Děkujeme za spolupráci.
31. března 2026
nprap. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje