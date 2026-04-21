Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Hledáme cyklistu, který byl svědkem dopravní nehody
U obce Předboj havaroval řidič automobilu do stromu
Kriminalisté z územního odboru Praha venkov východ prošetřují okolnosti tragické dopravní nehody, při které řidič osobního vozidla Volkswagen Golf vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu. K události došlo v úterý 17. března mezi obcemi Předboj a Bášť krátce po půl šesté odpoledne. Přes veškerou snahu zasahujících složek integrovaného záchranného systému se řidiče nepodařilo zachránit a ten na místě svým zraněním podlehl. Celou tuto tragickou událost by mohl vidět projíždějící cyklista, kterého by tak policisté potřebovali k celé věci vyslechnout. Žádáme tedy tohoto cyklistu, případně další svědky, kteří zaznamenali tuto havárii, nebo cyklistu na fotografii poznají aby se přihlásili kolegům na tel. číslo 735 785 645, případně linku 158.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
21. dubna 2026