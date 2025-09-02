Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Hledáme cyklistu a svědky
Cyklista měl narazit do auta, poškodit ho a odjet.
K nehodě mělo dojít v pátek 29. srpna 2025 v 11:20 hodin v obci Ctětín na Chrudimsku. Zatím neznámý cyklista měl zezadu narazit do zaparkovaného vozidla zn. Toyota, poškodit ho a aniž by věc oznámil, z místa nehody odjel.
Dopravní policisté žádají daného cyklistu, případně svědky, kteří by mohli přispět ke ztotožnění cyklisty nebo viděli nehodový děj nebo mají nějaké záznamy na palubních kamerách, aby se ozvali na číslo 974 572 250 případně prostřednictvím linky 158.
2. září 2025
por. Mgr. Dita Holečková