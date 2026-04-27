Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Hledáme cyklistku a svědky nehody
Pokud jste to přímo vy nebo jste celou situaci viděli, ozvěte se nám.
V pondělí 13. dubna kolem 7:40 hodin mělo na křižovatce ulic S. K. Neumanna a Na Spravedlnosti v Pardubicích dojít k dopravní nehodě. Řidič s vozidlem Renault odbočoval vpravo a mělo dojít ke střetu s cyklistkou. Ta měla po krátké konverzaci s řidičem z místa odjet.
Dopravní policisté žádají samotnou cyklistku, ale také další svědky, případně řidiče, kteří místem události v uvedeném čase projížděli a mají palubní kameru, aby se ozvali na tel. 974 566 254 nebo na linku 158.
27. dubna 2026
por. Mgr. Tomáš Dub