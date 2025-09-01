Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Hledáme chodce
Měl z místa nehody po střetu s vozidlem odejít.
K nehodě mělo dojít v úterý 26. srpna 2025 v 08:58 hodin u hotelu Modrá Hvězda v Litomyšli. Vozidlo značky VW Passat se zde mělo střetnou s neznámým chodcem, který však z místa nehody odešel.
Policisté žádají tuto osobu, aby se jim ozvala. Případně ať se na dopravní policisty obrátí i svědci, kteří by mohli přispět ke ztotožnění chodce, případně viděli, jak k nehodě došlo nebo mají záznam na své palubní kameře. Volat můžete na číslo 735 784 084 nebo se ozvat prostřednictvím linky 158.
1. září 2025
por. Mgr. Dita Holečková