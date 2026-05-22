Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme chodce, který byl účastníkem nehody

K nehodě došlo 6. května v Příbrami v ulici Brodská 

Dopravní policisté z Příbrami šetří dopravní nehodu, ke které došlo 6. května 2026 v 15:44 hodin, a to v ulici Brodská 676 v Příbrami.

Řidička osobního vozidla ulicí projížděla, kdy jí měl náhle před vozidlo vstoupit chodec. Řidička začala brzdit, nicméně i tak došlo ke střetu vozidla a chodce. Chodec poté odešel směrem k fastfoodu Mc Donlads, aniž by s řidičkou nehodu řešil.

Policisté by k celé události potřebovali chodce ztotožnit a vyslechnout. Žádáme chodce, aby se policistům přihlásil na tel. číslo 974 879 259. Žádáme i případné svědky, kteří by mohli pomoci se ztotožněním chodce, aby se taktéž přihlásili na uvedené číslo.

por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
22. května 2026

