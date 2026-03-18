Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hledáme cestující z linky 486

Svými poznatky mohou přispět k objasnění trestného činu. 

Tepličtí policisté v rámci objasnění trestného činu hledají cestující z autobusu. Žádáme ty, kteří cestovali autobusovou linkou 486, která vyjížděla v pondělí 16.3.2026 v 19:38 hodin od obchodního centra Galerie směrem do Krupky, aby se policistům ozvali na linku 158. Mohou tak svými poznatky přispět k objasnění trestného činu. Jedná se  o trasu od zastávky Alejní v Teplicích k zastávce v ulici Komenského v Krupce (u kebabu). Zde autobus zastavil v 19:51 hodin. V případě, že jste tímto autobusem v uvedenou dobu cestovali zavolejte prosím na linku 158. Za spolupráci děkujeme.

18. března 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí

