Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Hledáme cestující z linky 486
Svými poznatky mohou přispět k objasnění trestného činu.
Tepličtí policisté v rámci objasnění trestného činu hledají cestující z autobusu. Žádáme ty, kteří cestovali autobusovou linkou 486, která vyjížděla v pondělí 16.3.2026 v 19:38 hodin od obchodního centra Galerie směrem do Krupky, aby se policistům ozvali na linku 158. Mohou tak svými poznatky přispět k objasnění trestného činu. Jedná se o trasu od zastávky Alejní v Teplicích k zastávce v ulici Komenského v Krupce (u kebabu). Zde autobus zastavil v 19:51 hodin. V případě, že jste tímto autobusem v uvedenou dobu cestovali zavolejte prosím na linku 158. Za spolupráci děkujeme.
18. března 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí