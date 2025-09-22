Policie České republiky  

Hledáme cestující z autobusu

Byli jste přímo v autobusu nebo viděli, jak v blízkosti gymnázia zabrzdil? Ozvěte se! 

V úterý 16. září kolem 12:30 hodin došlo u gymnázia na ul. Vítězslava Nováka ve Skutči k pádu cestujících v linkovém autobusu zn. Sor, který jel na trase ze Skutče do Chrasti.

Policisté žádají další cestující z autobusu, případně další svědky, kteří mohli brždění autobusu vidět, aby se přihlásili na Dopravní inspektorát Chrudim nebo se ozvali na tel. 974 572 251 či linku 158.

22. září 2025
por. Mgr. Tomáš Dub

