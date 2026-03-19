Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Hledáme 51letou ženu z Příbrami
Odešla z chráněného bydlení.
Příbramští kriminalisté vyhlásili pátrání po 51leté ženě, která bydlí v chráněném bydlení v Příbrami.
Informace k pátrací relaci. (Jestliže již odkaz není aktivní, pátrání jsme odvolali).
V případě, že ženu uvidíte nebo víte, kde by se měla zdržovat nebo pohybovat, ozvěte se policistům na linku 158. Za jakékoliv důležité informace děkujeme.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
19. března 2026