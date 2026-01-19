Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Hledáme 46letého muže z Lochovic
Rodina ho neviděla od začátku prosince.
Policisté vyhlásili pátrání po 46letém muži z obce Lochovice na Berounsku, který se již více jak měsíc neozval své rodině.
PÁTRACÍ RELACE(Pokud pátrací relace není aktivní, pátrání jsme již odvolali).
Pokud jste pohřešovaného viděli, víte, kde by se mohl zdržovat nebo o něm máte jakékoliv informace, které by mohly pomoci s jeho nalezením, ozvěte se na linku 158.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
19. ledna 2026