Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Hledáme 46letého cizince, který odešel z ubytovny
Od 28. července se neozval svým blízkým.
Benešovští kriminalisté pátrají po 46letém cizinci, který odešel z ubytovny v obci Krhanice - Prosečnice na Benešovsku a doposud se nevrátil a nepodal o sobě žádnou informaci.
Pátrací relace (V případě, že již odkaz není aktivní, pátrání jsme odvolali).
V případě, že byste měli o pohřešovaném jakékoliv informace, ozvěte se prosím na linku 158.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
31. července 2026