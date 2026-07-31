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Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme 46letého cizince, který odešel z ubytovny

Od 28. července se neozval svým blízkým. 

Benešovští kriminalisté pátrají po 46letém cizinci, který odešel z ubytovny v obci Krhanice - Prosečnice na Benešovsku a doposud se nevrátil a nepodal o sobě žádnou informaci.

Pátrací relace (V případě,  že již odkaz není aktivní, pátrání jsme odvolali).

V případě, že byste měli o pohřešovaném jakékoliv informace, ozvěte se prosím na linku 158.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
31. července 2026

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