Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Hledáme 14letého chlapce
Neviděli jste menšího kudrnatého snědého kluka?
Chrudimští policisté od odpoledních hodin pátrají po 14letém chlapci. Ten byl naposledy viděn v Chrudimi okolo 15:40 dnešního dne.
Chlapec je menší, snědé pleti a má tmavé kudrnaté vlasy. Na sobě by měl mít bílé tričko, černé kraťasy, bílé boty zn. Nike.
Pokud byste ho někde viděli, volejte linku 158.
7. červen 2026
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje