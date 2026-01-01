Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Hledal kompromitující materiál, ale neuspěl
Policie Lovosice úspěšně objasnila případ neoprávněného přístupu k e-mailové schránce.
Policie v Lovosicích přijala oznámení o neoprávněném přístupu do mobilního zařízení poškozené ženy. Provedením šetřením bylo následně zjištěno, že dosud neznámá osoba se měla dokonce v několika případech úspěšně přihlásit do její e-mailové schránky. To vše bylo bez jejího vědomí a souhlasu.
Díky pečlivé práci lovosických policistů se však podařilo celý případ objasnit. Z dostupných informací vyplynulo, že se podezřelý po přihlášení do e-mailové schránky snažil vyhledávat kompromitující materiály týkající se poškozené.
Následným šetřením policisté zjistili, že se jednalo o osobu blízkou poškozené, která měla heslo vypozorovat v době jejich společného soužití. Policie tak během krátké doby dokázala odhalit způsob i podezřelou osobu z tohoto jednání.
Poškozená se po zjištění všech okolností rozhodla nedat souhlas s trestním stíháním podezřelého. V opačném případě by podezřelému hrozil trest odnětí svobody až na dva roky.
Policisté v této souvislosti upozorňují veřejnost, že neoprávněný vstup do jakýchkoliv účtů, ať už se jedná o e-mailové schránky, sociální sítě či jiné online služby, je trestným činem a může za něj hrozit trest odnětí svobody.
Zároveň policie apeluje na majitele těchto účtů, aby dbali na jejich zabezpečení. Je důležité používat silná a jedinečná hesla, nepoužívat stejné heslo pro více služeb a aktivovat dvoufázové ověření. Tímto způsobem mohou uživatelé výrazně snížit riziko zneužití svých účtů a předejít dalším problémům.
04. 02. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje