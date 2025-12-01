Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Hledá se řidič i svědci
Chodec je v nemocnici.
Policisté mosteckého dopravního inspektorátu se touto cestou obrací na širokou veřejnost, protože pátrají po svědcích a zejména řidiči, který byl účastníkem nehody. K té došlo 28. listopadu 2025 v 06:30 hodin v ulici Jana Palacha. Před křižovatkou s kruhovým objezdem s ulicí Josefa Suka došlo ke střetu neznámého vozidla a staršího muže. Chodec kráčel po přechodu od sídliště směrem k parku. Po nehodě měl řidič sraženému chodci pomoci na chodník. Policisté ale neznají bližší okolnosti, protože motorista nesplnil zákonnou povinnost a z místa odjel. Na místě měla muži pomoci neznámá žena, která ho doprovodila domů. Tam se mu ovšem udělalo zle a musel být převezen a hospitalizován v nemocnici. Celý incident byl policii dodatečně oznámen až následující den. Žádáme všechny svědky včetně pomáhající ženy, kteří mohli vidět průběh střetu, ať kontaktují mostecké policisty. Aktivně také pátráme hlavně po účastníkovi dopravní nehody, dosud neznámém řidiči v neustanoveném vozidle. Všichni mohou kontaktovat linku 158 a svými poskytnutými informacemi přispět k řádnému objasnění věci. Děkujeme za spolupráci.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
1. prosince 2025