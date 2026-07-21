Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Hlásíme policejní výjezd!
Zjištěn byl pouze jeden přestupek – přehnaná dávka nadšení a soutěživosti.
V pondělí 20. července 2026 zavítali policisté na letní tábor na Chvalově, kde si s dětmi povídali o tom, jak se během prázdnin chovat bezpečně. Připomněli zásady bezpečného koupání, pohybu v přírodě i na silnicích a upozornili také na rizika spojená s užíváním návykových látek.
Děti si následně vyzkoušely řadu zábavných i poučných aktivit. Nechyběla oblíbená hra Cornhole, poznávání dopravních značek ani alkoholové brýle, které věrně simulují vidění člověka pod vlivem alkoholu. Díky nim si mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jak výrazně alkohol ovlivňuje koordinaci pohybu, odhad vzdálenosti i celkovou orientaci.
Velký zájem tradičně vzbudilo také policejní vybavení a povídání o práci policistů. Děti měly spoustu zvídavých otázek a odměnou jim byly nejen nové poznatky, ale i možnost vyzkoušet si některé policejní pomůcky.
A protože žádná návštěva policie není úplná bez čtyřnohého parťáka, nechyběla ani ukázka služebního psa. Děti si vyzkoušely, jakou sílu a odhodlání policejní pes při práci má. Do přetahování dali pes i děti úplně všechno. A kdo nakonec vyhrál? Odpověď najdete na fotografii… nebo si udělejte vlastní názor.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
21. července 2026