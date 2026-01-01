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Hlášená místa pobytu cizinců v nemovitosti

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací:

..."kolik cizinců mělo od srpna 2025 ohlášeno jako místo pobytu v nemovitosti pod adresou Korouhev č.p. 89, 569 93 Korouhev, a to vždy k poslednímu dni měsíce za období od srpna 2025 do května 2026 a kolik cizinců má zde evidováno bydliště ke dni poskytnutí informace....“.  

Policie České republiky (dále jen „policie“), jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., žádost posoudila a žadateli poskytla požadované informace.

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