Hlášená místa pobytu cizinců v nemovitosti
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací:
..."kolik cizinců mělo od srpna 2025 ohlášeno jako místo pobytu v nemovitosti pod adresou Korouhev č.p. 89, 569 93 Korouhev, a to vždy k poslednímu dni měsíce za období od srpna 2025 do května 2026 a kolik cizinců má zde evidováno bydliště ke dni poskytnutí informace....“.
Policie České republiky (dále jen „policie“), jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., žádost posoudila a žadateli poskytla požadované informace.