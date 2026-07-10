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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Historky o napadeném účtu stále fungují

Dva poškození přišli téměř o 100 tisíc korun. 

Nevěřte neznámým osobám. Vše si ověřte přímo u své banky. Legenda o napadeném bankovním účtu je stále jedním z nejčastějších scénářů, který podvodníci používají. V uplynulých dnech jí uvěřili další dva poškození. Prvního z nich telefonicky kontaktoval neznámý muž s tvrzením, že se někdo jeho jménem pokusil sjednat úvěr. Aby své finanční prostředky ochránil, měl je podle pokynů převést na údajně zabezpečený účet. Poškozený podvodníkovi uvěřil a odeslal téměř 50 tisíc korun. Ve druhém případě kontaktoval podvodník poškozeného s informací, že si neznámá osoba měla na základě jeho občanského průkazu požádat o vydání nové platební karty. Ani tentokrát nechybělo ujištění, že jediným řešením je okamžitý převod úspor na tzv. bezpečný účet. Poškozený se řídil pokyny volajícího a přišel také o téměř 50 tisíc korun.

Upozorňujeme, že žádná banka ani policie NIKDY nepožaduje převod peněz na „bezpečný“ či „zabezpečený“ účet. Jedná se o podvodnou legendu, jejímž účelem je připravit důvěřivé osoby o jejich úspory.

  • Nikdy neposílejte své peníze na účet, který vám po telefonu doporučí neznámá osoba.
  • Pokud vás někdo telefonicky informuje o napadeném účtu, sjednaném úvěru nebo zneužití vašich osobních údajů, hovor ukončete. Informaci si vždy sami ověřte prostřednictvím oficiálního telefonního čísla své banky nebo osobní návštěvou pobočky.
  • Nikomu nesdělujte přihlašovací údaje do internetového bankovnictví ani autorizační kódy zaslané SMS.

nprap. Věra Mžiková

10. července 2026

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