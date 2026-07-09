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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Historické unikáty i tisíce nábojů

Zbraňová amnestie v Libereckém kraji odhalila poklady i nebezpečné nálezy. 

S posledním červnovým dnem přišel i konec zbraňové amnestie v České republice, která v našem kraji přinesla i historicky mimořádně cenné zbraně.

Největší zájem o využití zbraňové amnestie jsme zaznamenali v jejím závěrečném měsíci. V červnu totiž občané odevzdali celkem 71 zbraní, což představuje téměř třetinu odevzdaných zbraní během amnestie v našem kraji. Následoval únor se 43 odevzdanými zbraněmi, březen se 40 kusy, leden s 39 kusy, duben s 25 kusy a květen, ve kterém občané odevzdali 24 zbraní.

Kromě celkového počtu 242 kusů odevzdaných zbraní lidé odevzdali také 13 832 kusů střeliva různých ráží, 40 kusů munice a 33,5 kg výbušnin. V případě výbušnin se jednalo především o střelný prach a nevhodně skladované světlice. Tyto nebezpečné předměty si přímo na místě převzal policejní pyrotechnik, který zajistil jejich bezpečnou a odbornou likvidaci.

Mezi odevzdanou municí byly například signální a osvětlovací střelivo, iniciátory, rozbušky, dýmovnice nebo školní střela RPG-75. I tyto předměty byly vzhledem ke své povaze předány pyrotechnikovi.Zkušební pistole zbrojovka Brno 1920zkušební pistole zbrojovka Brno 1920

Mezi odevzdanými zbraněmi se objevilo hned několik mimořádně zajímavých exemplářů. Pozornost vzbudila především zkušební pistole Zbrojovky Brno z roku 1920 systému Josef Nickel. Jedná se o mimořádně vzácný kousek, který byl vyroben v pouhých deseti kusech pro vojskové zkoušky na základě objednávky armády. Sběratelská hodnota této zbraně může na aukcích dosahovat i několika set tisíc korun.

Dalším cenným nálezem byl německý samopal MP 40 z roku 1943, používaný během druhé světové války, který občan odevzdal již v prvních dnech amnestie. Mezi dalšími historickými kousky nechyběl ani sovětský samopal PPŠ-41, několik ikonických pistolí Luger P08 a Walther P38 nebo opakovací puška Marlin Model 1889 ráže .44 Winchester, vyrobená ještě v 19. století.

samopal MP40samopal MP40Ve srovnání s předchozí zbraňovou amnestií v roce 2021 zaznamenal Liberecký kraj výrazný vzrůst množství odevzdaného střeliva. Zatímco tehdy občané odevzdali 219 zbraní a 5 298 kusů střeliva, letošní amnestie přinesla 242 odevzdaných zbraní a více než 13 tisíc kusů střeliva různých ráží.

Výsledky letošní zbraňové amnestie potvrzují, že podobné akce mají smysl. Přispívají nejen k odstranění nelegálně držených zbraní a nebezpečné munice z domácností, ale především zvyšují bezpečnost veřejnosti.

Více informací k šesté zbraňové amnestii v České republice naleznete v odkazu: Konec zbraňové amnestie 2026 - Policie České republiky.

9. července 2026
por. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

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Zkušební pistole zbrojovka Brno 1920

Zkušební pistole zbrojovka Brno 1920 

Detailní náhled

C.G. Hanel Suhl, Schmeisser Patent

C.G. Hanel Suhl, Schmeisser Patent 

Detailní náhled

Dvouhlavňová signální pistole

Dvouhlavňová signální pistole 

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FB. RADOM, VIS 35

FB. RADOM, VIS 35 

Detailní náhled

historický perkusní revolver

historický perkusní revolver 

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Mauser P 08 Luger

Mauser P 08 Luger 

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opakovací puška, LeMat Cavalry r. .44, revolver, samonabíjecí pistole Mauser

opakovací puška, LeMat Cavalry r. .44, r... 

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Samopal MP40

Samopal MP40 

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