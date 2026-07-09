Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Historické unikáty i tisíce nábojů
Zbraňová amnestie v Libereckém kraji odhalila poklady i nebezpečné nálezy.
S posledním červnovým dnem přišel i konec zbraňové amnestie v České republice, která v našem kraji přinesla i historicky mimořádně cenné zbraně.
Největší zájem o využití zbraňové amnestie jsme zaznamenali v jejím závěrečném měsíci. V červnu totiž občané odevzdali celkem 71 zbraní, což představuje téměř třetinu odevzdaných zbraní během amnestie v našem kraji. Následoval únor se 43 odevzdanými zbraněmi, březen se 40 kusy, leden s 39 kusy, duben s 25 kusy a květen, ve kterém občané odevzdali 24 zbraní.
Kromě celkového počtu 242 kusů odevzdaných zbraní lidé odevzdali také 13 832 kusů střeliva různých ráží, 40 kusů munice a 33,5 kg výbušnin. V případě výbušnin se jednalo především o střelný prach a nevhodně skladované světlice. Tyto nebezpečné předměty si přímo na místě převzal policejní pyrotechnik, který zajistil jejich bezpečnou a odbornou likvidaci.
Mezi odevzdanou municí byly například signální a osvětlovací střelivo, iniciátory, rozbušky, dýmovnice nebo školní střela RPG-75. I tyto předměty byly vzhledem ke své povaze předány pyrotechnikovi.zkušební pistole zbrojovka Brno 1920
Mezi odevzdanými zbraněmi se objevilo hned několik mimořádně zajímavých exemplářů. Pozornost vzbudila především zkušební pistole Zbrojovky Brno z roku 1920 systému Josef Nickel. Jedná se o mimořádně vzácný kousek, který byl vyroben v pouhých deseti kusech pro vojskové zkoušky na základě objednávky armády. Sběratelská hodnota této zbraně může na aukcích dosahovat i několika set tisíc korun.
Dalším cenným nálezem byl německý samopal MP 40 z roku 1943, používaný během druhé světové války, který občan odevzdal již v prvních dnech amnestie. Mezi dalšími historickými kousky nechyběl ani sovětský samopal PPŠ-41, několik ikonických pistolí Luger P08 a Walther P38 nebo opakovací puška Marlin Model 1889 ráže .44 Winchester, vyrobená ještě v 19. století.
samopal MP40Ve srovnání s předchozí zbraňovou amnestií v roce 2021 zaznamenal Liberecký kraj výrazný vzrůst množství odevzdaného střeliva. Zatímco tehdy občané odevzdali 219 zbraní a 5 298 kusů střeliva, letošní amnestie přinesla 242 odevzdaných zbraní a více než 13 tisíc kusů střeliva různých ráží.
Výsledky letošní zbraňové amnestie potvrzují, že podobné akce mají smysl. Přispívají nejen k odstranění nelegálně držených zbraní a nebezpečné munice z domácností, ale především zvyšují bezpečnost veřejnosti.
Více informací k šesté zbraňové amnestii v České republice naleznete v odkazu: Konec zbraňové amnestie 2026 - Policie České republiky.
9. července 2026
por. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje