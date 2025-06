Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Heroin, kokain, pervitin a spolupráce čtyř zemí

Národní protidrogová centrála zadržela a z drogové trestné činnosti obvinila pět cizinců. Případ Dorni byl součástí rozsáhlé mezinárodní akce, při níž bylo v České republice, na Slovensku, v Rakousku a v Kosovu zadrženo celkem 21 lidí. Není vyloučeno obvinění dalších podezřelých.

Zhruba před dvěma lety se kriminalisté Národní protidrogové centrály na základě podnětu od kolegů ze zahraničí zaměřili na skupinu cizinců žijících v Olomouckém kraji a v Praze a začali dokumentovat obchodování s drogami. Vznikl společný vyšetřovací tým s Národní protidrogovou jednotkou Bratislava, k mezinárodní spolupráci se přidalo i Rakousko a Kosovo.

Při akci Dorni byli v České republice z drogové trestné činnosti ve velkém rozsahu obviněni čtyři muži a jedna žena. Zdrojem drog měl pro hlavního obviněného a jeho manželku být nejdříve kurýr, který pašoval heroin a kokain ze Slovenska. Poté, co ho společně s organizovanou skupinou, jejíž měl být členem, zadržela Slovenská protidrogová policie, hledali nové dodavatele. Do obchodování se v Bratislavě, kde bydlel, podle policistů zapojil i další člen jeho rodiny. Pro drogy měli jezdit do Rakouska.

Při jedné z cest, kterou podnikla jeho manželka se svými dvěma dětmi, zachytila Finanční správa Slovenské republiky na základě poznatku Národní protidrogové centrály 1,5 kg heroinu ukrytého pod autosedačkou, ve které žena vezla dvouleté dítě. Slovenská protidrogová policie ji na Slovensku zadržela a obvinila, vyšetřována byla na svobodě.

Podle kriminalistů pak cizinci začali drogy na Slovensko i do Česka dovážet z Rakouska, navíc měli v Kosovu založit velkokapacitní laboratoř na výrobu pervitinu, odkud podle důkazů kurýři do Česka přivezli nejméně 5 kg této psychotropní látky.

Díky mezinárodní spolupráci zadržela kosovská protidrogová policie přímo při výrobě drog tři osoby, jednou z nich byl syn hlavního obviněného v případu Dorni. Zajistila při tom pervitin v podobě krystalů a další v tekutém stavu, chemikálie pro výrobu drog a lis na jejich úpravu před prodejem.

Šéf skupiny se z obavy ze zadržení vrátil zpět do České republiky, kde měl v trestné činnosti pokračovat, než ho spolu s jeho manželkou a dalšími čtyřmi lidmi zadrželi kriminalisté Národní protidrogové centrály. Hrozí mu, stejně jako jeho třem komplicům, až osmnáctiletý trest odnětí svobody, pátému obviněnému hrozí nižší trest. Tři obvinění jsou vyšetřováni vazebně.

O pár dní později bylo na Slovensku zadrženo a obviněno dalších 5 osob, v Rakousku 6 – jeden z nich je Čech.

Při akcích byly v rámci spolupráce České republiky, Slovenska, Rakouska a Kosova v těchto zemích zajištěny 2 kg heroinu; 2,7 kg krystalického pervitinu a 5 kg pervitinu v tekutém stavu; 1,1 kg kokainu, jedna velkokapacitní laboratoř k výrobě pervitinu, látky k ředění drog, 3 lisy na úpravu drog před prodejem a finanční prostředky v celkové výši téměř 7 milionů korun.

Trestní stíhání hlavních obviněných si ze Slovenska a z Kosova převezme Národní protidrogová centrála. Kriminalisté na případu spolupracovali s Europolem, Eurojustem a s Generálním ředitelstvím cel. Případ dozoruje KSZ Brno.

kpt. Lucie Šmoldasová

tisková mluvčí Národní protidrogové centrály

Foto – zdroj:

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Národná protidrogová jednotka Prezídium Policajného zboru

LKA Burgenland, Rakousko

GPD Kosovo

