Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Helmu automaticky! Kladenští policisté připomněli cyklistům, že bezpečnost začíná u každého z nás
Více než padesát cyklistů zkontrolovali kladenští policisté během preventivní akce na začátku letních prázdnin. Zaměřili se především na používání přileb, viditelnost cyklistů, povinnou výbavu jízdních kol a dodržování pravidel při přejíždění železničního přejezdu.
Kladenští policisté se při své činnosti nezaměřují pouze na řidiče motorových vozidel, ale také na cyklisty. Ve středu 2. července proběhla preventivně-bezpečnostní akce u železničního přejezdu poblíž areálu Lapák ve směru na Velkou Dobrou. Policisté zde kontrolovali dodržování dopravního značení „Cyklisto, veď kolo“, používání ochranných přileb u dětí a jejich správné upevnění, doporučovali nošení přileb také dospělým a zaměřili se na viditelnost cyklistů i povinnou výbavu jízdních kol.
Helmu automaticky
Akce měla především preventivní charakter, a proto dopravní policisté neřešili zjištěné nedostatky pokutami v příkazním řízení. Naopak si cyklisté odváželi drobné dárky od BESIP, které poskytl krajský koordinátor BESIP pro Středočeský kraj Bc. Ondřej Žabenský. Mezi předávanými předměty byly například reflexní pásky, osvětlení na jízdní kola, odrazky nebo cyklistické lékárničky. Současně policisté rozdávali informační letáky k projektu „Helmu automaticky“.
Akce se uskutečnila v dopoledních hodinách na začátku letních prázdnin a setkala se s velmi pozitivním ohlasem. Policisté během ní zkontrolovali více než 50 cyklistů.
Preventivní akce nebyla zvolena náhodně. Na území okresu Kladno policisté od začátku letošního roku řešili již sedm dopravních nehod s účastí cyklistů. Při jedné z nich utrpěl cyklista těžké zranění a ve třech dalších případech došlo k lehkým zraněním.
Policisté proto znovu apelují na všechny cyklisty, aby nepodceňovali vlastní bezpečnost. Přestože osoby starší 18 let nemají ze zákona povinnost ochrannou přilbu používat, může právě helma významně snížit následky pádu nebo střetu s vozidlem. U dětí mladších 18 let je nošení cyklistické přilby povinné.
Velmi častým nešvarem je také přejíždění přechodů pro chodce nebo železničních přejezdů v místech, kde je dopravním značením nařízeno kolo vést. Mnozí cyklisté vjíždějí do vozovky bez dostatečného rozhlédnutí přímo před přijíždějící vozidla. Takové jednání může mít tragické následky a v případě dopravní nehody může být cyklista shledán jejím viníkem nebo spoluviníkem. Více v článku na webových stránkách https://www.1zdravotni.cz/clanky/odpovednost-pri-dopravni-nehode-s-cyklistou-na-prechodu-pro-chodce
Policisté připomínají několik základních pravidel bezpečné jízdy:
- Helmu noste při každé jízdě. Správně nasazená a zapnutá přilba výrazně snižuje riziko vážného poranění hlavy.
- Buďte dobře vidět. Používejte funkční osvětlení, odrazky a za snížené viditelnosti nebo za šera noste reflexní prvky.
- Respektujte dopravní značení i pravidla silničního provozu. Přes přechod pro chodce má cyklista vždy povinnost z kola sesednout a kolo převést. Stejně tak je nutné sesednout z kola a řídit se dopravní značkou „Cyklisto, veď kolo“ všude tam, kde je umístěna, například u některých železničních přejezdů nebo jiných vybraných míst.
- Nikdy neriskujte na železničním přejezdu. Vlak má dlouhou brzdnou dráhu a strojvedoucí již střetu nedokáže zabránit. Několik ušetřených vteřin nestojí za riskování vlastního života.
- Před vjezdem do vozovky se vždy důkladně rozhlédněte a ujistěte se, že můžete bezpečně pokračovat v jízdě.
Letní prázdniny jsou obdobím zvýšeného pohybu cyklistů na silnicích i cyklostezkách. Policisté proto přejí všem bezpečné kilometry a připomínají, že ohleduplnost, respekt k pravidlům silničního provozu a používání ochranných prvků mohou zachránit zdraví i život.
nprap. Monika Pragerová
Územní odbor policie Kladno
21. července 2026