Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Heiloval v tramvaji číslo 22

Kriminalisté pátrají po neznámém muži, který dle oznámení heiloval v tramvaji č. 22 a provolával nacistické pozdravy.

V polovině června, krátce před pátou hodinou odpolední, oznámili cestující z tramvaje č. 22 událost, kdy jeden z cestujících při jízdě heiloval a velmi nahlas provolával nacistické pozdravy. Na místě se nacházel s druhým mužem, kdy oba jeli ze stanice Náměstí Míru na I. P. Pavlova, kde vystoupili a odešli neznámo kam.

Policisté byli na místě během malé chvíle, avšak se jim oba tyto muže nepodařilo vypátrat. Prověřili tedy kamerové záznamy z místa a na jednom z nich je zachycena dvojice mladých mužů ve věku od 30 do 35 let, kteří odpovídají popisu obou podezřelých z tramvaje. Do současné doby se je kriminalistům nepodařilo ztotožnit, a tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud některého z nich poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jejich ztotožnění, kontaktujte prosím linku 158.

Hajlujícímu muži v případě prokázání viny a odsouzení hrozí za trestný čin Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka až tříletý pobyt za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 13. prosince 2024

