Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Havaroval vlivem nepřiměřené rychlosti
Mladý řidič v Janově nad Nisou nezvládl řízení a skončil mimo silnici.
Tento týden ve středu v půl desáté večer se stala dopravní nehoda v katastru obce Janov nad Nisou. Třiadvacetiletý řidič s vozidlem BMW jel po silnici ve směru od Jindřichova do Hrabětic, kde vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení, vyjel mimo vozovku a narazil do zábradlí a stromů. Při této havárii mladý řidič utrpěl zranění, se kterým byl posádkou zdravotnické záchranné služby převezen do jablonecké nemocnice. Charakter jeho zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u něj policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.
5. 9. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí