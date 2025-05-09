Policie České republiky  

Havaroval vlivem nepřiměřené rychlosti

Mladý řidič v Janově nad Nisou nezvládl řízení a skončil mimo silnici. 

Tento týden ve středu v půl desáté večer se stala dopravní nehoda v katastru obce Janov nad Nisou. Třiadvacetiletý řidič s vozidlem BMW jel po silnici ve směru od Jindřichova do Hrabětic, kde vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení, vyjel mimo vozovku a narazil do zábradlí a stromů. Při této havárii mladý řidič utrpěl zranění, se kterým byl posádkou zdravotnické záchranné služby převezen do jablonecké nemocnice. Charakter jeho zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u něj policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.


5. 9. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

