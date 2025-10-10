Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Havaroval s 1,55 promile alkoholu v krevním oběhu
Nehoda se stala včera ráno a už dnes soudce rozhodl o vině a trestu pro řidiče. Jde o cizince, který by se mohl trestnímu řízení vyhýbat.
Včera kolem půl osmé ráno projížděl 53letý řidič motorového vozidla tovární značky Mitsubishi Pajero po silnici druhé třídy číslo 283 Košťálovem, když nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou, vyjel ze silnice a naboural do betonové podezdívky terasy na pozemku rodinného domu, od které se auto odrazilo a převrátilo na bok.
Krátce před havárií ho svědci viděli kličkovat po silnici, ale než nás na něj stačili upozornit, došlo ke zmíněnému karambolu. K havarovanému autu se seběhlo několik obětavých lidí, kteří 53letému cizinci pomohli vylézt ven a vysvobodili z kabiny také jeho psa. Řidič, z jehož dechu byl cítit alkohol, nespolupracoval ani s přivolaným lékařem a ani s námi. Odmítal ošetření, odběr krve pro potřeby trestního řízení a nepodepsal žádný protokol. V autě cestoval sám a při havárii zranil jenom sám sebe, naštěstí lehce.
Dechové zkoušce se podrobil s výsledkem 1,55 promile alkoholu. Do protokolu později uvedl, že tráví dovolenou na českých horách, a že se opil v hotelu. My jsme mu v rámci zkráceného přípravného řízení poskytli na noc ze včerejška na dnešek poněkud skromnější ubytování, a to v policejní cele. Potom, co po nehodě vystřízlivěl, jsme mu sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a v rámci zkráceného přípravného řízení jsme ho dnes předvedli před soudce, který rozhodl o jeho potrestání. Důvodem zrychleného řízení byla obava, že by se trestnímu řízení vyhýbal, pokud by naší republiku opustil, a nebo v trestné činnosti, tedy v řízení motorového vozidla, i nadále pokračoval.
10. 10. 2025
por. Bc. Ivana Baláková