Havaroval nákladní automobil převážející nová osobní auta

Nehoda silnici dočasně uzavřela. 

Dnes dopoledne před 9. hodinou havaroval na komunikaci Libějovice – Strakonice řidič nákladního automobilu převážejícího nová osobní vozidla. Z dosud nezjištěných příčin sjel řidič nejprve na krajnici a následně mimo komunikaci, kde se zapřel o vzrostlé stromy.

Na místě naštěstí nedošlo ke zranění osob. Alkohol u řidiče policisté vyloučili. Předběžně byla způsobená škoda vyčíslena na více než 6 milionů korun.

Po 13. hodině byla komunikace zcela uzavřena. Uzavírka potrvá po dobu překládky havarovaných vozidel, odhadovaná doba je přibližně dvě hodiny. Policisté na místě zajišťují objízdné trasy na Bavorov a Týn nad Vltavou a apelují na řidiče, aby dbali jejich pokynů a jeli s maximální opatrností.

Policie děkuje motoristům za spolupráci a trpělivost při odklonění dopravy.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
26. listopadu 2025

foto DN 1

foto DN 1 

foto DN 3

foto DN 3 

foto DN 2

foto DN 2 

