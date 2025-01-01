Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Havaroval a nadýchal přes dvě promile
Policisté na Vsetínsku od neděle řeší dva případy ohrožení pod vlivem návykové látky.
V neděli asi hodinu po půlnoci jsme přijali oznámení o havarovaném voze, který spatřili náhodní kolemjedoucí v korytě potoka nedaleko Vidče. Havarovaný osobní automobil zůstal v potoce převrácený na střechu a svědci z něj vytáhli čtyřiašedesátiletého řidiče. Ten utrpěl poranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Přivolaní policisté na místě nehody zjistili, že jel muž ve vozidle sám a cestoval ve směru od Vidče k Valašské Bystřici. Na rovném úseku však nejprve vyjel do protisměru, najel vlevo na svodidlo a ztratil kontrolu nad vozem. Ten přejel zpět do pravého jízdního pruhu, prorazil kovové zábradlí a havaroval do potoka. Hlavním důvodem, proč řidič nezvládnul svoji noční jízdu, však byl především alkohol, který před cestou vypil. Krátce po nehodě totiž nadýchal 2,4 promile alkoholu. Nyní je tak podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v krajním případě hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
Až jednoletý trest hrozí i čtyřiačtyřicetileté řidičce, kterou v neděli odpoledne zastavili policisté nedaleko bývalého hraničního přechodu v katastru obce Střelná. Žena řídila dodávku ve směru ze Slovenska a kromě toho, že vozidlo nemělo platnou technickou prohlídku, tak řidička hlídce ani nepředložila řidičský průkaz. Ani nemohla, žádný totiž nevlastní. Kromě těchto přestupků je ovšem podezřelá i ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, neboť při kontrole nadýchala více než 1 promile alkoholu.
Ve stejném automobilu přitom policisté ženu zastavili již o čtyři dny dříve, a to v nedaleké obci Lačnov. I tehdy řidička při kontrole nadýchala, byť „pouze“ 0.82 promile alkoholu. Oba případy s nezodpovědnou ženou nadále šetří policisté z obvodního oddělení v Horní Lidči.
8. prosince 2025, nprap. Petr Jaroš