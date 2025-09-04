Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Havárie vozidla u Mlýnice – hledáme svědky
Liberečtí dopravní policisté žádají veřejnost o spolupráci.
V neděli 31. srpna došlo z dosud přesně nezjištěných příčin k havárii osobního automobilu na komunikaci I/13 v katastru obce Mlýnice. Ve směru od Mníšku na Frýdlant řídil dosud neustanovený řidič osobní automobil Citroen, kdy chvíli po půlnoci havaroval na přímém úseku komunikace, před pravotočivou zatáčkou. Náraz do stromu v levé části komunikace vozidlo odmrštil na druhou stranu vozovky, kde se vůz zastavil o další ze stromů lemujících silnici. Řidič vozidlo a místo dopravní nehody opustil, aniž by poskytl pomoc zraněnému spolujezdci, a tím tak neučinil opatření, která mu jsou uložena zákonem. Spolujezdec byl se zraněními transportován do krajské nemocnice.
Žádáme veřejnost o spolupráci
Pokud jste se kolem půlnoci ze soboty na neděli 31. srpna pohybovali po komunikaci I/13 mezi Libercem a Frýdlantem a viděli jste průběh havárie nebo vaše kamerové palubní systémy zaznamenaly průjezd šedého vozidla Citroen Berlingo, ozvěte se nám prostřednictvím bezplatné linky 158 na tel. čísle 974 466 255. Informace k případu můžete policistům předat také osobně na služebně Dopravního inspektorátu v Liberci.
Děkujeme za spolupráci.
4. září 2025
por. Vojtěch Robovský