Havárie na elektro mopedu

Muž řídil pod vlivem alkoholu, bez řidičského oprávnění a registrace. 

Českobudějovičtí dopravní policisté řeší případ jízdy 47letého muže na elektrickém mopedu pod vlivem alkoholu.

Před měsícem v odpoledních hodinách jel v Českých Budějovicích, na křižovatce ulic Okružní x Trocnovská, v blízkosti zanádražní komunikace, uvedený muž na elektro mopedu tovární značky Kukirin C1 Pro, kdy při odbočování vlevo zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem mopedu a terénu pozemní komunikace a po vjetí na chodník narazil do sloupku světelné signalizace pro chodce. Po nárazu se lehce zranil, kdy se o jeho ošetření postarali zdravotníci.

Šetřením nehody bylo zjištěno, že muž řídil jednostopý prostředek pod vlivem alkoholu – výsledek testu na přítomnost v dechu alkohol testerem Dräger vykázal více jak 2,7 promile. Dále má vyslovenou blokaci na všechny skupiny řidičského oprávnění. Moped nebyl opatřen registrační značkou a lustrací také policisté zjistili, že není pojištěn povinným ručením.

Včera si popsaný hříšník převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem alkoholu, kdy do konce května může očekávat řešení u okresního soudu.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

15. května 2026

Havárie e - mopedu

Havárie e - mopedu 

