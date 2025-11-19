Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Haló, tady Bauer, policejní ředitel
Podvodník zneužil jméno ředitele svitavské policie.
Nevolal vám svitavský policejní ředitel? Několika desítkám lidí včera ano. Řada z nich se zachovala ukázkově a podezřelé volání si ověřila u policie a samozřejmě zjistila, že se jedná o podvod. Bohužel se našel i jeden méně obezřetný, který falešnému panu řediteli poslal téměř milion korun. A co na to říká sám skutečný svitavský ředitel územního odboru plk. Libor Bauer? „Pro nás to je již dennodenní folklór a já si osobně říkám, že už snad každý o podobných podvodech slyšel. Opak je bohužel pravdou. Proto mi nezbývá než opakovaně apelovat na občany, aby při telefonátu, kdy se jim volající představí jako policista zvýšili svou pozornost. Případně si volání ověřili u nás na policii. Jednou z možností je, vzít si jeho telefonní číslo na pevnou linku a zavolat mu zpátky. Případně si telefonát ověřit přes linku 158.“
Dávno již neplatí, že když vám volá policie, zobrazí se vám „soukromé číslo“ nebo „neveřejné číslo“. Na displeji se vám ukáže pevná linka nebo mobilní číslo. Zde ale POZOR!!! Podvodníci používají techniku zvanou SPOOFING, kde se vám na displeji telefonu ukáže číslo policie, ale jedná se o podvod. Další věcí je, že policisté vám rozhodně nebudou volat, že váš bankovní účet byl napadený nebo po vás žádat, abyste převedli vaše peníze na jiný, údajně bezpečný účet.
- Buďte obezřetní!
- Používejte selský rozum.
- Nesvěřujte peníze cizím lidem.
- Neposílejte peníze na neznámé účty.
- Nikdy nejednejte pod tlakem.
- Ověřujte si, kdo je opravdu na druhé straně „sluchátka“.
Odkaz na vysílání Českého rozhlasu Pardubice, kde v minulém týdnu o různých typech podvodů mluvil kolega z Odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Pardubického kraje mjr. Ing. Martin Drdla naleznete ZDE.
19. listopadu 2025
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje