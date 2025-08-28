Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Hákový kříž na koši

Laviček bylo posprejováno více jak deset. 

Od včerejšího dne šetří pardubičtí policisté poškození několika laviček, odpadkových košů a dokonce i stromu. Slovní nápisy, zkratky, obrazce a dokonce i hákový kříž zatím neznámý pachatel nasprejoval na několika místech v Tyršových sadech v Pardubicích. Škoda dosud nebyla vyčíslena.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci a projev sympatií k hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka. Nyní probíhají mimo jiné výslechy svědků, vyhodnocování kamer a další úkony, které by vedli k dopadení pachatele. 

Pokud jste se od pondělního odpoledne do úterního rána pohybovali v parku a všimli si něčeho podezřelého, ozvěte se pardubickým policistům prostřednictvím linky 158.

28. srpna 2025
por. Mgr. Dita Holečková

