Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Hákový kříž na koši
Laviček bylo posprejováno více jak deset.
Od včerejšího dne šetří pardubičtí policisté poškození několika laviček, odpadkových košů a dokonce i stromu. Slovní nápisy, zkratky, obrazce a dokonce i hákový kříž zatím neznámý pachatel nasprejoval na několika místech v Tyršových sadech v Pardubicích. Škoda dosud nebyla vyčíslena.
Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci a projev sympatií k hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka. Nyní probíhají mimo jiné výslechy svědků, vyhodnocování kamer a další úkony, které by vedli k dopadení pachatele.
Pokud jste se od pondělního odpoledne do úterního rána pohybovali v parku a všimli si něčeho podezřelého, ozvěte se pardubickým policistům prostřednictvím linky 158.
28. srpna 2025
por. Mgr. Dita Holečková