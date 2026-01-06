Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Hákové kříže v poutním kostele na Českolipsku

Policisté od minulého týdne šetří případ nasprejovaných hákových křížů v areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici. 

Minulý týden v úterý 26. května dopoledne krátce po desáté hodině policisté na lince 158 přijali oznámení o nasprejovaných čtyřech hákových křížích v areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Policisté po příjezdu na místo činu zjistili, že dosud neznámý pachatel uvedené kříže různých rozměrů vyobrazil na dřevěný oltář a zeď ambitu, čímž způsobil škodu v předběžné výši 50 tisíc korun. Veškeré okolnosti tohoto případu nyní šetří policisté z Obvodního oddělení v Žandově, kteří již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů poškození cizí věci a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Po neznámém pachateli, kterému v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, samozřejmě intenzivně pátráme.


1. 6. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

