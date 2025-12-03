Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Hajlovali před židovským obchodem
Detektivové pátrají po trojici mužů, kteří hajlovali v Belgické ulici před obchodem s židovskými suvenýry.
K události došlo 11. října, krátce před třetí hodinou ranní, v Belgické ulici v pražských Vinohradech. Skupina osmi osob tam procházela ulicí a ve chvíli, kdy se přiblížili k židovskému obchodu, tak jeden z mužů se otočil k ostatním a začal hailovat. K němu se postupně připojili další dva, kteří se dokonce se vztyčenými pravicemi nechali před obchodem zvěčnit na mobilní telefon. Kriminalisté zajistili kamerové záznamy, na kterých je počínání všech podezřelých velmi dobře zachyceno a jelikož se jim je do současné doby nepodařilo vypátrat, tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud muže na záznamu poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jejich nalezení, volejte prosím linku 158.
Neznámí muži jsou podezřelí ze spáchání trestného činu Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, za což jim v případě dopadení a odsouzení, hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.
por. Richard Hrdina
3. prosince 2025