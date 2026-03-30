Hádku zakončil nožem
Host v olomouckém baru zakončil hádku s nožem v ruce.
Kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zahájili trestní stíhání jednašedesátiletého muže z Olomoucka pro zvlášť závažný zločin těžké ublížení na zdraví a přečin výtržnictví. Obviněný muž skončil ve vazbě a hrozí mu trest odnětí svobody na pět až dvanáct let.
V sobotu 28. března 2026 po třetí hodině v noci jsme přijali oznámení o výjezdu zdravotníků ke zraněnému muži s bodným poraněním do baru v blízkosti centra města Olomouc. Policisté po příjezdu na místo zadrželi jednašedesátiletého útočníka, který měl v baru po předchozí hádce nožem napadnout dvaatřicetiletého muže. Zraněný muž byl s bodným zraněním ihned převezen do Fakultní nemocnice Olomouc. Oba muži byli v době incidentu pod vlivem alkoholu. Kriminalisté zjistili, že útočník byl v minulosti opakovaně odsouzen nejen pro výtržnictví a ublížení na zdraví, ale v roce 2024 také pro i pro zločin těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.
por. Mgr. Libor Hejtman
30. března 2026