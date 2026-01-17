Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Hádka skončila úmrtím
Muži z Jičínska hrozí až desetiletý trest.
Kriminalisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje zahájili ve čtvrtek 15. ledna 2026 trestní stíhání 49letého muže cizí státní příslušnosti. Muž je obviněn ze zvlášť závažného zločinu ublížení na zdraví s následkem smrti.
Podle dosud zjištěných skutečností došlo v jednom z bytů v Jičíně k hádce mezi nyní obviněným mužem a jeho 51letou družkou, také cizinkou. Oba měli být zřejmě silně pod vlivem alkoholu. Žena měla při hádce gestikulovat s nožem v ruce, obviněný ji měl uchopit za obě ruce a prudce je strhnout směrem dolů do klína. Během potyčky měla čepel nože proniknout do jejího pravého stehna a způsobit bodné poranění s masivním krvácením.
Obviněný ženě nezajistil potřebnou lékařskou pomoc, přestože ta by jí s vysokou pravděpodobností mohla zachránit život. Poškozená na následky zranění zemřela.
Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Návrh soudce Okresního soudu v Jičíně akceptoval a cizince vzal do vazby.
Obviněnému hrozí trest odnětí svobody až na deset let.
por. Karolína Macháčková
