Policie České republiky  

Gymnázium Příbram připomnělo odkaz 17. listopadu výstavou a přednáškou o konkrétních kazuistikách z oblasti „tajemství uranových dolů“
Dne 13. listopadu 2025 se na Gymnáziu Příbram uskutečnila tematická akce „Samet na gymplu“, která byla věnována odkazu 17. listopadu a připomínce boje za svobodu a demokracii. Součástí programu byla instalace výstavy „Nad krajinou slz a radiace“ na hlavní chodbě školy.
Výstavu doplnila odborná přednáška „Tajemství uranových dolů“, kterou pro studenty sexty a oktávy přednesl PhDr. František Bártík, historik a dokumentarista Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV. Studenti se seznámili na konkrétních případech s dosud málo známými aspekty práce v uranových dolech na území Československa v letech 1945-1986, kde byly nasazeny tisíce osob v režimu nesvobodné pracovní síly. Přednáška přiblížila nejen extrémní pracovní podmínky, ale také každodenní život vězňů a civilních pracovníků v prostředí přísně střežených těžebních oblastí.
František Bártík představil rovněž poslání ÚDV SKPV a jeho roli při vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Studenti se dozvěděli o konkrétních případech, které ÚDV řeší – mimo jiné o kauze „Bunkr“, o vyšetřování zastřelení Františka Kuldy či o dramatickém útěku z trestaneckého tábora XII.
Obrázky: Výstava „Nad krajinou slz a radiace“
Akce „Samet na gymplu“ tak studentům nabídla nejen historickou perspektivu, ale také inspiraci k zamyšlení nad hodnotami svobody, spravedlnosti a občanské odpovědnosti.
kpt. Bc. Iveta Kořínková
vrchní komisař