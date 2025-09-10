Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Gentleman silnic
Pan Jiří Tecl je již 237. držitelem ocenění, kteří dostávají "hrdinové na silnicích".
V létě došlo na Českokrumlovsku k vážné dopravní nehodě mezi obcemi Keblany a Besednice. Řidič zřejmě neodhadl rychlost a s vozidlem narazil do vzrostlého stromu. Auto krátce poté začalo hořet. Zatímco spolujezdec se dokázal dostat ven, mladý řidič zůstal zaklíněný uvnitř. Místem náhodou projížděl Jiří Tecl, který okamžitě přispěchal na pomoc. Dveře vozu ale nešly otevřít. Doběhl proto pro nůž, přeřízl pás a řidiče vytáhl skrze rozbité okno. Stihl to jen chvíli předtím, než auto vybouchlo. Za tento neohrožený přístup obdržel ocenění Gentleman silnic.
Jiří Tecl se svou rodinou vyrazil v letní večer na dovolenou k Lipnu. Při průjezdu obcemi Keblany a Besednice jejich cestu „zkřížil“ hořící vůz zaklíněný mezi stromy. Okamžitě zastavil a běžel k místu nehody, kde už byli dva lidé, kteří se snažili plameny hasit. „Viděl jsem, že za volantem sedí mladík. Dveře na straně řidiče ale nešly otevřít, protože auto bylo naražené na vysoký smrk. Ze strany spolujezdce jsem se dovnitř také nedostal. Nešlo to, jelikož tam už všechno hořelo,“ popisuje dramatické chvíle Jiří Tecl.
Záchranu navíc komplikovala sportovní úprava vozu, auto mělo vnitřní ochranný rám a sedačky zapuštěné hluboko do podlahy. „Snažil jsem se řidiče vytáhnout oknem, ale musel jsem se ponořit hodně hluboko, abych dosáhl na bezpečnostní pás, který měl pevně omotaný kolem těla. V autě byla tma a hustý dým, takže jsem nic neviděl. Kolem už přitom šlehaly plameny,“ vzpomíná Jiří Tecl.
Běžel proto ke svému vozu pro nůž a během chvíle byl zpátky. „Přeřízl jsem pás a začal mladíka vytahovat ven. V té době už někdo přiběhl s hasicím přístrojem, ale bylo jasné, že auto každou chvíli vybuchne. Najednou prasklo jedno z kol a žárem začala řinčet skla,“ popisuje Jiří Tecl. Společně s dalšími lidmi odtáhl zraněného do bezpečí. Jen o pár vteřin později vůz skutečně explodoval.
Pan Tecl se snažil zraněného udržet při vědomí až do příjezdu záchranářů. Poté si mladíka převzala posádka letecké záchranné služby a přepravila ho do nemocnice.
„Pan Tecl prokazatelně sebral odvahu a doslova strčil hlavu do hořícího vozu, aby muže zachránil. To je čin, který si zaslouží velký respekt, protože v takové situaci riskoval při záchraně vlastní život. Ukázal tím obrovské odhodlání. Věřím, že jeho příběh bude inspirací i pro ostatní řidiče, aby v podobných chvílích neváhali pomoci,“ uvedl Jan Marek, ředitel projektu Gentleman silnic.
„Panu Teclovi patří velké díky. Jeho rychlá reakce, tedy přeříznutí pásu a vytažení řidiče z vozu, zabránila vzniku dalších vážných zranění mladíka, a co víc – zachránila mu život. Řidičovy nohy už byly v plamenech a oheň zasáhl i zadní sedadlo a část čalounění střechy. Jsem vděčný, že u nehody byl někdo, kdo se nezalekl a dokázal pomoci,“ uvedl brigádní generál Luděk Procházka, ředitel krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.
Ocenění z rukou zástupců Generali České pojišťovny a Policie ČR převzal Jiří Tecl dne 10. září 2025 v Jihočeském kraji. Jedná se tak již o 237. držitele titulu Gentleman silnic.
Gentleman silnic je společným projektem Generali České pojišťovny a Policie ČR, který vznikl v roce 2004 s cílem motivovat účastníky silničního provozu k tomu, aby si pomáhali a nebyli k sobě lhostejní.
Prvním Gentlemanem silnic se v prosinci 2004 stal Jiří Lukáč z Albrechtiček na Novojičínsku, který vytáhl z hořícího automobilu sedmnáctiletého mladíka. Od té doby ocenění převzalo již 226 lidí po celé České republice.
Kromě certifikátu získávají Gentlemani silnic také palubní kameru do vozidla. Při jejím používání mohou záběry z ní sloužit nejen jako relevantní důkazní materiál pro pojišťovnu, ale také mohou významně pomoci při řešení dopravních nehod či jiných událostí v provozu na pozemních komunikacích.
