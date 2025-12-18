Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Garáž plná nekolkovaných cigaret a únik na dani přes šest milionů korun
Novojičínským kriminalistům se podařil pěkný "úlovek".
Kriminalistům z oddělení hospodářské kriminality v Novém Jičíně se začátkem prosince podařil pěkný „úlovek“. Na základě vlastních poznatků začali na jaře rozkrývat možnou trestnou činnost v souvislosti s dovozem a distribucí nekolkovaných tabákových výrobků. Díky důkladné operativní činnosti, následnému prověřování a vyhodnocení všech získaných indicií se do jejich sítě dostaly dvě ženy ve věku 44 a 53 let. Kriminalisté je v minulých dnech po předchozím souhlasu státního zástupce zadrželi a obvinili z přečinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.
Mladší z nich je kladeno za vinu, že měla nakupovat od dosud nezjištěného dodavatele cigarety různých značek neoznačené příslušnými tabákovými nálepkami, skladovat je u sebe v garáži a pak dále rozvážet a distribuovat. Jedním z jejích cílů byla i prodejna v Bílovci, kde měla 53leté provozovatelce prodat minimálně 48 tisíc kusů cigaret a téměř čtyři kila tabáku. Přestože žena věděla, že cigarety jsou nekolkované, měla je nabízet koncovým zákazníkům své prodejny. Tím došlo ke zkrácení daně o více jak 200 tisíc korun.
Po jejich zadržení byla u starší ženy provedena prohlídka jiných prostor v provozovně prodejny, kde policisté zajistili přes osm tisíc cigaret a čtyři kilogramy tabáku. Velké překvapení pak na kriminalisty čekalo při domovní prohlídce u mladší z žen. V garáži nalezli neuvěřitelných 1,3 milionů cigaret a 22 kilogramů tabáku. Také u ní zajistili finanční hotovost téměř 350 tisíc korun. Policisté oslovili kolegy z Celní správy, od kterých si vyžádali stanovisko k zajištěným věcem. Z jejich zprávy vyplynulo, že způsobená škoda na spotřební dani je bezmála šest milionů korun.
V případě odsouzení hrozí starší obviněné až tříletý trest odnětí svobody. Druhá obviněná může za mřížemi strávit až osm let.
nprap. Bc. Kateřina Kubzová
oddělení tisku
18. prosince 2025